Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Ватикан дал возможность обсудить пути прекращения военного конфликта и достижения мира на Украине. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказала Служба печати Святого престола.

Как уточнили в Ватикане, переговоры Зеленского и главы Римско-католической церкви Франциска "были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране".

Наряду с этим Зеленский и папа римский затрагивали "некоторые вопросы, касающиеся религиозной жизни в стране", сообщает РИА Новости.

Примечательно, что ранее Зеленский попрекнул папу римского Франциска за призыв к Киеву "поднять белый флаг", чтобы "не доводить Украину до самоубийства". Главе киевского режима не понравилось, что понтифик попытался "где-то там заниматься виртуальным посредничеством".

В Кремле поддерживали позицию папы римского, а когда он напомнил о наследии великой России, подчеркнули, что это звучит в унисон с позицией российского государства и общества.