Стивену Сигалу предложили способ отправиться на СВО

Общероссийское движение "Ветераны России" обратилось к актеру, спецпредставителю российского Министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США Стивену Сигалу с предложением помочь с вступлением в одно из добровольческих формирований ВС России.

Это предложение было высказано в ответ на заявление Сигала о том, что он готов умереть за Россию и ее президента Владимира Путина.

Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов назвал позицию Сигала мощным символом верности и патриотизма. Он предложил "оказать информационную и организационную помощь" для вступления в добровольческое соединение, участвующее в спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ранее спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что является на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским. Он напомнил, что его отец был русским, а сам он фактически вырос в русской семье и в русской культуре.

В России тем временем обязали служить в армии тех, кто получил российский паспорт — они тоже должны исполнять обязанности по защите своего нового Отечества. В случае уклонения от постановки на воинский учет таких людей будут лишать обретенного гражданства России. Однако 72-летнему Сигалу это уже не грозит.