Похищенный кенгуренок Крош вернулся к родителям

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуру Кроша вернули в вольер к родителям.

После возвращения в зоопарк животное на некоторое время поместили на карантин. Теперь посетители зоопарка смогут лично убедиться в воссоединении семьи.

"Крош, выйдя из переноски, осмотрелся, а когда увидел знакомые мордочки родителей, ринулся к ним. Обнюхав друг друга, счастливая семья воссоединилась", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

О краже кенгурят из зоопарков стало известно в начале октября Из ярославского зоопарка пропал детеныш по кличке Крош, через три дня из парка птиц "Воробьи" в Калуге – еще два сумчатых.

3 октября на вокзале в городе Александров Владимирской области задержали похитителя – им оказался 31-летний Иван Некрасов, вор-рецидивист. Два детеныша кенгуру находились в сумке. Один, к сожалению, погиб. Кенгуренка Кроша полиция обнаружила чуть позже на территории города Королева в Подмосковье, его передали ветеринарам.

На суде Некрасов заявил, что намеревался выменять кенгуру на экзотическую обезьянку, о которой давно мечтал. Мужчина также попросил прощения за смерть одного из кенгуру. По его словам, он этого не хотел.