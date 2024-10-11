Маск решил использовать свои таланты в кампании по поддержке Трампа

Самый богатый человек в мире – Илон Маск - беспрецедентным образом принял участие в выборах в США. Миллиардер, которого в минувшие выходные видели прыгающим от радости рядом с бывшим президентом Дональдом Трампом на митинге в Батлере, теперь разговаривает с кандидатом от Республиканской партии по нескольку раз в неделю. Он применяет свои бизнес-стратегии в рамках кампании по поддержке кандидата от республиканцев, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Маск фактически перенес свою оперативную базу в Пенсильванию. Он называет этот колеблющийся штат ключевым, так как эта территория может принести экс-президенту сразу 19 голосов выборщиков.

Газета подчеркивает, что предприниматель неустанно продвигал кандидатуру Трампа среди своих 200 миллионов подписчиков на социальной платформе X. Эту платформу. Купленную им за 44 миллиарда долларов, Маск, якобы, использует для распространения теорий заговора о Демократической партии и оскорбления ее кандидата, вице-президента Камалы Харрис.