Синоптик Вильфанд рассказал, какой будет зима в Москве

В Москве этой зимой прогнозируется изменчивая погода, с частой гололедицей и морозами до минус 25 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Несмотря на то, что по России ожидается зима по среднемесячным значениям мягкой, специалист подчеркнул, что расчет погоды во время "отопительного сезона" с октября по март проведен по новым нормам, которые выше, чем прежние.

"Поэтому, ожидается не такая уж теплая зима. Потому что нормы повысились. Поэтому не нужно думать, что это такая теплая зима", - цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погоде в октябре в Москве. По ее словам, десятый месяц года в столице будет теплым. Температура до середины месяца, по расчетам специалистов, продержится на уровне выше нормы. Аномально теплым будет и начало второй декады октября. К норме температура вернется только к середине месяца. А там и первый снег не за горами. Синоптики предсказывают, что осадков в этом сезоне будет не меньше, чем прошлой зимой.