Зеленский прибыл в Берлин просить помощи у Шольца

Владимир Зеленский прибыл в Германию. Президент Украины приехал в Берлин из Ватикана, где его принимал Папа Римский.

Как сообщает украинское агентство УНИАН, у Зеленского запланирована встреча с канцлером Германии. Глава киевского режима намерен показать Олафу Шольцу свой "план победы". Днем ранее он демонстрировал этот план британскому премьеру Киру Стармеру.

Шольц, предваряя переговоры с Зеленским, уже озвучил планы Берлина. По словам Канцлера ФРГ, Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро, передает ТАСС.