ПВО сбила еще шесть украинских дронов над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Противник задействовал беспилотники самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ появились над российскими регионами около 14.15 мск. Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА сбит над Курской областью.

Также сообщалось о работе ПВО в Белгородской области около 15.30. Над российской территорией появились еще два украинских беспилотных летательных аппарата. Оба дрона были сбиты.