Три человека погибли в аварии автобуса под Астраханью

Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе Волгоград – Астрахань. Как сообщили в МЧС, в результате аварии есть жертвы.

В экстренных службах уточнили, что в ДТП погибли три человека. Еще семеро получили травмы. На месте происшествия работают восемь специалистов и 2 единицы техники, добавили в МЧС.

Местные СМИ уточняют, что авария произошла возле железнодорожного переезда на въезде в Астрахань. В автобусе возвращались со смены рабочие одного из предприятий. Столкновение произошло на высокой скорости: удар был такой силы, что автобус после аварии лег набок, а у бетономешалки отлетел барабан. Погибли оба водителя и один из пассажиров.