Актер Ливанов пришел в сознание

Василий Ливанов пришел в сознание. Как сообщила супруга народного артиста РСФСР, состояние актера характеризуется как стабильное.

Ливанов по-прежнему находится в неврологической реанимации НИИ имени Склифосовского, приводит слова жены артиста РБК. Актера перевели в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

Ранее стало известно о госпитализации Ливанова. Народному артисту делали операцию, во время которой произошла остановка сердца. Медики сообщили, что пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его ввели в медикаментозную кому.