Возросло число пострадавших в ДТП под Астраханью

Причиной столкновения автобуса с бетономешалкой под Астраханью стал выезд грузовика на полосу встречного движения. Предварительную версию выдвинули в региональном УМВД.

В МЧС, в свою очередь, сообщили, что число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом и бетономешалкой под Астраханью выросло до 17 человек. Троих спасти не удалось – это оба водителя и один из пассажиров. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "ДТП Астрахань".

Авария произошла возле железнодорожного переезда на въезде в Астрахань днем 11 октября. Столкновение произошло на высокой скорости: удар был такой силы, что автобус после аварии лег набок, а у бетономешалки отлетел барабан. Возбуждено уголовное дело, прокурор области поставил расследование на контроль.