Российские военные спасли более 50 мирных жителей под Курском

Российские военные спасли более 50 человек из зоны боевых действий в Курской области. Об этом сообщили в правительстве российского региона.

В Telegram-канале областной администрации уточняется, что за сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В том числе 43 человека спасены в Кореневском районе, семь – в Суджанском и еще шесть вывезены из Большесолдатского района.

Подчеркивается, что всем гражданам оказана необходимая помощь. Власти заверили, что на данный момент освобожденные находятся в безопасности.