ФАС ужесточила контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти"

Контроль за ценами на автозаправочных станциях "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" будет усилен. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе России. В ведомстве подчеркнули, что готовы принять меры и не допустить роста розничных цен выше уровня инфляции.

В сообщении ФАС уточняется, что речь идет о марках бензина АИ-92, АИ-95 и дизтопливе. Подчеркивается, что компаниям необходимо принять меры по удовлетворению спроса и обеспечить предложение на моторное топливо во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах, передает "Интерфакс".

В службе отметили, что продолжают контролировать остальные компании на топливном рынке. В частности, летом предупреждение получила дочка "Сургутнефтегаза" - "СО "Тверьнефтепродукт". Она устанавливала разные цены на своих АЗС в зависимости от наличия рядом конкурентов. В ФАС указали, что после исправления нарушений в 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.