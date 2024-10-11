Трамп потребовал военный самолет и бронемашину из-за угроз со стороны Ирана

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа потребовал усиленных мер безопасности. Помощники Трампа запросили военный самолет с сопровождением и армейский автомобиль для передвижения политика. Повод для таких беспрецедентных мер – угроза, якобы исходящая со стороны Ирана, сообщает издание The Washington Post.

Запросы поступили после поступившей советникам Трампа информации о том, что Иран все еще активно замышляет убить кандидата, пишет газета. Штаб запросил военную авиацию для перелетов политика, расширил ограничения на полеты над его резиденциями, а также заранее разместил пуленепробиваемое стекло на местах митингов в семи колеблющихся штатах.

Поь словам источников издания, Трамп и его штаб в последние месяцы стали разочаровываться в Секретной службе США. Спецслужба неоднократно усиливала охрану Трампа. Однако, по мнению сотрудников штаба, недостаточно для уровня предвыборной кампании.