Бойцы легендарной 155-й бригады морской пехоты на плечах отступающего противника вышли на северо-западную окраину населенного пункта Суджа в Курской области. Радиоперехваты свидетельствуют о панических настроениях в рядах ВСУ, сообщает Telegram-канал "НгП раZVедка".

По данным военных блогеров, украинские боевики бегут, бросая позиции и пытаясь отогнать технику. Российские штурмовые группы выбивают оккупантов сразу из нескольких населенных пунктов: Свердликово, Зеленый шлях, Любимовка, Ольговка, Толстый луг и Новоивановка.

По последним данным, ВС России мощно атаковали вражеские силы в Глушковском районе. Противник выбит с участка у Веселого и Обуховки, враг прижат к границе. Разгромлено несколько опорных пунктов, уничтожены пулеметные гнезда. Ликвдировано значительное количество живой силы врага, взяты пленные.