Медведев: Путин может потребовать от Трампа капитуляции Украины

Президент России Владимир Путин в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может потребовать капитуляции Украины. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера палаты представителей США Майка Джонсона.

Джонсон ранее заявил: если экс-президент Трамп победит, то может завершить украинский конфликт. По мнению американского политика, Трамп, заняв овальный кабинет, просто позвонит Путину и скажет: "достаточно".

Медведев же предположил, что российский президент ответит отрицательно. Путин, как написал зампред Совбеза в соцсети X, потребует капитуляции Украины, вместе с окончательным отказом от ее присоединения к НАТО.