Российские войска успешно развивают наступление и громят живую силу и технику ВСУ на всех ключевых участках фронта.

На херсонском направлении десантники группировки "Днепр" уничтожили очередную американскую гаубицу М-777. Расчеты разведывательных беспилотников с высоты птичьего полёта круглосуточно выслеживают цели противника. Вражеские танки и самоходки выявляют по вспышкам от выстрелов. После чего сокрушительные удары по технике боевиков наносят наши "Ланцеты".

На кураховском направлении снайперы "Южной" группировки уничтожают живую силу ВСУ, поддерживая наступление мотострелков. Обнаружив группу противника, пытавшуюся провести ротацию, бойцы огнем из крупнокалиберных винтовок ликвидировали радикалов. Врага выслеживают и днем, и ночью.

В курском приграничье по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ отработал экипаж вертолёта Ми-28НМ. "Ночной охотник" нанес ракетный удар по разведанным объектам противника, после чего благополучно вернулся на площадку вылета. По докладу авианаводчика - все цели поражены.