Не менее 25 палестинцев стали жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа

Не менее 25 палестинцев стали жертвами новых ударов по сектору Газа со стороны Израиля. Десятки ранены. Среди них - женщины и дети.

Авианалетам подверглись населенные пункты на севере анклава - жилые кварталы Джабалии и Газы. 14 человек числятся пропавшими без вести - их ищут под завалами.

На территории Ливана ЦАХАЛ продолжает бомбардировки Бейрута. А на севере Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги. В движении "Хезболла" заявили о проведении за сутки 24-х атак. Законными целями объявлены жилые дома в приграничных районах еврейского государства, где размещаются военные ЦАХАЛ. Израильских поселенцев предупреждают о намерении атаковать их ракетами и беспилотниками.