Французские аграрии снова вышли на митинги протеста. В ряде городов у зданий префектур и других государственных учреждений разгневанные фермеры вывалили кучи навоза, соломы и автомобильных покрышек.

Сельхозпроизводители обвиняют правительство в невыполнении обещаний. После зимних масштабных протестов, которые прокатились по всей стране, власти гарантировали меры поддержки, но финансовую помощь так и не предоставили.

Субсидии сокращаются, а затраты на энергию, топливо и удобрения только растут. Более 50 процентов рынка по-прежнему составляет импорт сельхозкультур, в том числе из Украины. Ощутимым ударом стал и неурожай этого года.