На Адмиралтейских верфях спустили на воду новую подлодку "Якутск"

Спуск на воду нового корабля всегда проходит под звуки военного оркестра - ведь это еще одна мощная боевая единица легендарной русской морской флотилии. Чтобы боевая служба была успешной, бутылка шампанского должна разбиться о борт.

Дизель-электрическая подводная лодка "Якутск" строилась для Тихоокеанского региона. Шестая и финальная в серии этого проекта. Такие же корабли несут службу на Черноморском и Северном флотах. Этот проект - улучшенная версия знаменитых советских "Варшавянок", которых со стапелей Адмиралтейских верфей сошло несколько десятков. Это был экспортный проект для стран Варшавского договора. Новые модернизированные субмарины Россия строит исключительно для своего флота. Они похожи на те, советские, только внешне. Внутри - самое современное вооружение и технологии.

"Я не буду все раскрывать, работа проводится на постоянной основе, и каждый последующий корабль отличается от предыдущего улучшенными характеристиками, не меняя общую конфигурацию", - отметил Игорь Мухаметшин, заместитель главнокомандующего ВМФ России.

Корпусов у этой лодки два. Внутренний, основной, скрыт за внешним экранирующим - специальное гидроакустическое покрытие поглощает сигналы радиолокаторов, делая субмарину супертихой, ее ход почти невозможно различить за шумом морской воды. За это эксперты НАТО прозвали ее "черной дырой".

Функционал корабля - береговая охрана, патрулирование территории, уничтожение подводных и надводных целей. Скорость - 20 узлов, это почти 40 километров в час. Предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток.

На борту - ракетный комплекс "Калибр" с дальностью поражения цели 500 километров. Экипаж укомплектован и обучен. Командиру 37 лет. Мечтал о такой работе с детства.

"Эмоции переполняют. Такое бывает раз в жизни. Описать невозможно. Эйфория", - говорит он.

Огромная субмарина спускается из эллинга к воде на специальных вагонетках по рельсам. Пока она едет, корабелы подкладывают по колеса монетки. Расплющенные металлические кружочки потом забирают себе на память.

Создавать такого гиганта с нуля - огромный труд многих сотен людей. По словам командования ВМФ, строительство лодок этой серии на Адмиралтейских верфях обязательно продолжится для других флотов.

После спуска на воду субмарина еще некоторое время будет находиться в так называемом плавучем доке – там начнутся достроечные работы и подготовка к фартовым испытанием. На государственные ходовые испытания субмарина "Якутск" выйдет в будущем году.