За ночь над территорией России сбили 47 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи ВСУ вновь пытались совершить террористические атаки с применением беспилотников.

"Средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БпЛА самолетного типа. 17 БпЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 - над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

Несколько домов повреждены на Кубани из-за атак БПЛА, пострадавших нет, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.