Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота, сообщили в ведомстве.

"В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955", - уточняется в сообщении.

Отмечено также, что на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" Белоусов осмотрел места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, отсек радиоэлектронного вооружения, места проживания и быта личного состава.

Кроме того, министр проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.