Новости СВО: российские военные зачищают центральные кварталы Торецка

Окраины Торецка. Под ударами российских танков и артиллерии оборона ВСУ в городе рушится на глазах. К утру как минимум 60 процентов территории города находится под контролем российских войск. С воздуха хорошо видно – почти все огневые точки националистов в высотках подавлены. В окнах, где еще вчера находились пулеметные гнезда, сегодня – только пробоины и пепелища. Сейчас наши бойцы зачищают кварталы Торецка в центральной части.

А вот частный сектор, куда отступили националисты. Там, где дымы и пожары, - последние укрепления ВСУ. Преимущественно это подвалы, в которых отсиживаются боевики. Полное освобождение Торецка позволит заметно снизить обстрелы Донецкой агломерации.

В Курской области наши десантники прорвались к поселкам Зеленый Шлях и Ольговка. Идет активное выдавливание боевиков из окрестностей Любимовки. Военные говорят - в ликвидации группировки ВСУ, которая прорвалась в приграничье, наступает переломный момент. А в окружении сегодня может оказаться свыше полутора тысяч радикалов.

На приграничных дорогах и в тылу - усиленные кордоны военной полиции. Бойцы внимательно проверяют документы у водителей и пассажиров. Досматривают автотранспорт.

Позывной "Ростов", начальник военной полиции группировки "Север": Основная задача это предупреждение и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, это контроль за передвижением воинских колонн, это перемещение гражданского населения в тех или иных населенных пунктах.

К таким неудобствам мирные жители относятся с пониманием. С готовностью показывают водительские права или паспорта. Ведь именно военные патрули и кордоны сделали передвижение по дорогам безопасным. И почти каждый день эти сержанты и офицеры помогают людям. Привозят в отдаленные поселки гуманитарную помощь.