Военно-исторический фестиваль "Москва за нами. 1941 год" открылся в Подмосковье. Он проходит на территории музея-заповедника "Бородинское поле" и посвящен событиям в период Великой Отечественной войны.

Там развернуты интерактивные площадки, где представлены действующие единицы бронетехники того времени, мотоциклы, артиллерийские орудия и не только. Также всех желающих знакомят с устройством и применением разных видов оружия, трудностями противовоздушной обороны и работой врачей в полевых условиях.