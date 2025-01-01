Собянин: Москва направит 23,9 млрд рублей в виде субсидий и грантов на поддержку экономики

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в следующем году столичные власти направят из городского бюджета 23,9 миллиарда рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов.

"Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели", - написал глава города.

Как уточнил мэр, еще одно направление - создание инфраструктуры для размещения новых производств.

"На эти цели в 2025 году планируем направить 60,7 млрд рублей. В частности, на площадках промышленных зон столицы и ОЭЗ "Технополис Москва" продолжим строить инфраструктуру для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию", - добавил Собянин.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию комплекс зданий Национального космического центра. Кроме того, будут заключены новые офсетные контракты, благодаря которым бизнес получает гарантированный заказ, а важные для города производства локализуются.