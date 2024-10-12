Джонсон оценил свою роль в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в своих мемуарах, что не считает себя виновным в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году.

"Это не моя работа - говорить ему (Зеленскому - прим.ред.), как вести переговоры, или мешать ему прийти к соглашению, если он считал, что сделка действительно в интересах его страны. Хотя я страстно поддерживал Украину, я не мог быть большим украинцем, чем украинцы", - написал Джонсон, которого цитирует РБК.

По его словам, он только хотел сказать президенту Украины, что "если тот продолжит бороться" и если этого захотят украинцы, в чем Джонсон "был на 99% уверен", то Киев сможет "рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства".

Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия говорил, Джонсон убедил Зеленского "ничего не подписывать", а вместо этого "просто воевать".