В Кремле состоялась последняя в году церемония развода пеших и конных караулов

Идеальная выправка и безупречность каждого движения: в Кремле состоялась последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов.

На Соборной площади сотни человек наблюдали зрелищное выступление Президентского полка. Под аккомпанемент военного оркестра свое мастерство продемонстрировали пешие расчеты. В каждом строевом приеме - филигранное обращение с оружием, четкость и синхронность.

Одна из самых захватывающих частей церемонии - построения кавалерийского почётного эскорта. Всадники исполнили сложнейшие элементы на лошадях вороной и гнедой масти.