Минобороны России сообщило в очередном брифинге, что группировка "Центр" продолжает продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих.

В зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли за сутки 640 военных и шведскую САУ, в зоне ответственности "Западной группировки" - до 465 военных.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Северной" группировки. Бойцы "Восточной" группировки также улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и 11 автомобилей.

Российские силы ПВО за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников.