Президент Ирана рассказал о встрече с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимал тему конфликта с Израилем.

По словам Пезешкиана, он призвал Москву занять активную роль по вопросу действий Ирана в Ливане и секторе Газа. Также иранский президент сообщил, что стороны договорились об ускорении реализации ряда проектов.

Переговоры Пезешкиана и Путина состоялись на международном форуме в Ашхабаде 11 октября. Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран активно работают вместе на международной арене, оценки сторон происходящих в мире событий "часто очень близки".