Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - цитирует заммэра информагентство "Москва".

Бирюков добавил: чтобы избежать гидроудара, насосы на сооружениях отключаются последовательно, слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток.

На зимний период на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно накроют надувным куполом.