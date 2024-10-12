На нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировали открытое горение, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Горения нет, идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение", - уточнил собеседник агентства.

О возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник. Площадь пожара позже увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

В городе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.