Трамп призвал к борьбе с венесуэльскими бандами

Члены преступных банд из числа венесуэльских мигрантов "охотятся" на американцев, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого цитирует Wall Street Journal.

По словам Трампа, у него есть план по аресту и депортации из Штатов всех известных членов венесуэльских банд. В этом, по мысли кандидата в президенты, должен помочь изданный в 1798 году закон "О врагах-иностранцах".

"Они пришли из подземелий стран третьего мира, прекрасно устроились в вашем обществе, чтобы охотиться на невинных американских граждан. Я призываю к смертной казни для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов", - сказал Трамп.

Ранее он заявил, что из-за мигрантов в США "много плохих генов".