Средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью сбили 13 беспилотников над тремя регионами России.
Шесть дронов уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Курской областью и один – над Брянской областью.
Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки на его регион разрушений и пострадавших нет.
ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 47 БПЛА.