Средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью сбили 13 беспилотников над тремя регионами России.

Шесть дронов уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Курской областью и один – над Брянской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки на его регион разрушений и пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 47 БПЛА.