"Хезболла" заявила о попытках израильских военных проникнуть в Ливан

На территории Ливана ожесточенные бои идут между движением "Хезболла" и подразделениями израильской армии, которые пытаются прорваться через границу.

Перед этим стороны обменялись ракетными ударами. В иудейский праздник Йом-кипур шииты выпустили по территории еврейского государства 300 снарядов. И еще 40 - минувшей ночью.

В Ливане интенсивным обстрелам подверглись Бейрут и города на юге и северо-востоке страны. Сообщается о девяти погибших и 15-ти раненых. Среди пострадавших - четверо сотрудников Красного креста. Еще 11 человек стали жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерям беженцев Джабалия и Нусейрат в секторе Газа. Бойцы ХАМАС сообщают об уничтожении в боях израильского танка "Меркава".