Этой ночью на территории Украины звучала воздушная тревога. Как сообщают местные СМИ, взрывы раздавались в Киеве, а также в Черкасской и Сумской областях.

Тем временем, в зоне СВО российские войска развивают наступление на основных тактических направлениях. Подразделения "Западной" группировки за сутки уничтожили до 465 боевиков и захватили 42 опорных пункта противника. А в Курском приграничье по радикалам наносит удары наша авиация.

Штурмовой самолет Су-25 готовят к вылету. У экипажа крайне важная задача – сорвать ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Считанные минуты, и боевая машина в небе уже наносит удары по укреплениям врага.

Ракеты кладут четко по указанным разведкой целям. После выстрела резкий маневр с выпуском тепловых ловушек. Украинские средства ПВО достать не могут. По возвращению на аэродром экипаж рапортует – бронированная техника ВСУ уничтожена.

Операторы БПЛА маскируются в лесополосе. Разворачивают командный пункт. Отсюда расчеты беспилотных летательных аппаратов введут разведку в приграничье, корректируют огонь артиллерии, а при необходимости сами атакуют врага, сбрасывая фугасные снаряды.

"Летаем, смотрим движение. Смотрим лесополосу. Места позволяют спуститься ниже. Летаем прямо над дорогами, смотрим дороги. Движение было замечено ранее нашей разведкой", - рассказал заместитель командира взвода с позывным "Красавчик".

Российские военные успешно решают задачи и на донецком направлении. Чтобы работать быстро и слаженно, необходимы серьезные тренировки. Навыки управления FPV-дронами нужны и саперам. Военнослужащие учатся разминировать территории с воздуха, а также вести разведку и наносить огневое поражение противнику. В условиях современного боя в зоне СВО умение мастерски управлять дроном – жизненная необходимость, признаются военные. БПЛА могут уничтожать смертоносные ловушки там, куда человеку подойти сложно или там, где это слишком опасно. Действия расчетов беспилотников уже не раз помогли выиграть битву.

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две контратаки штурмовых групп противника. В результате активных действий нанесено поражение формированиям 23, 24, 30, 33 механизированных, 5 штурмовой и 81 аэромобильной бриг ВСУ в районах Часового Яра, Катериновки, Зализнянского, Миньковки, Ступочек, Антоновки и Серебрянки. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 640 военнослужащих", - сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Разминирование территорий после освобождения от ВСУ - задача саперных подразделений. Радикалы все чаще оставляют после себя множество противотанковых и противопехотных мин. Также инженеры обеспечивают продвижение наших войск и перед началом штурма населенных пунктов. С помощью самоходной реактивной установки разминирования они прокладывают безопасные проходы. Машина выбрасывает, а затем подрывает тяжелый стометровый тротиловый шнур. Мощный взрыв уничтожает мины и открывает путь даже для тяжелой техники.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".