Су-35 выполнили патрулирование в приграничных районах Курской области

Летчики Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

"В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в субботу в Минобороны рассказали, что ВСУ уже потеряли на курском направлении уже более 22 тысяч военнослужащих и 150 танков.