Spiegel: украинские власти обсуждают возможные уступки территорий

Немецкая газета Der Spiegel написала со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве обсуждают сценарий завершения конфликта с Россией, предполагающий отказ от занимаемых российской армией территорий.

Собеседник издания отметил, что первоначальное представление Киева об окончании боевых действий могло быть неправильным.

"Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок это невозможно. Сделка должна быть выгодна в том числе для России", - добавил он.

Кроме того, чиновник предположил, что поддержка Украины со стороны США будет "медленно, но верно снижаться".