Boeing объявил о сокращении 10% сотрудников компании

Американская авиастроительная корпорация Boeing на фоне сложного положения сократит 10% своих сотрудников.

"Нам необходимо изменить уровень нашей рабочей силы, чтобы привести его в соответствие с финансовой реальностью и более сфокусированному набору приоритету. В грядущие месяцы мы планируем сократить число наших сотрудников примерно на 10%. Сокращения в том числе затронут руководство, менеджеров и работников", - цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Под угрозой сокращения окажутся порядка 17 тысяч человек.

В Boeing заявили, что "находятся в сложной позиции", так что требуются "сложные решения".