В Екатеринбурге отравились порядка 20 школьников

Прокуратура Свердловской области сообщила, что порядка 20 учеников средней общеобразовательной школы №79 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за рвоты и недомогания.

Точное количество обратившихся за медпомощью детей устанавливается.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе", - цитирует ведомство ТАСС.

У детей зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции, уточнили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области.