"Вкусвилл" прокомментировал информацию о массовом отравлении зефиром

Пресс-служба компании "Вкусвилл" прокомментировала в Telegram информацию о том, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический".

"Распространяемая в сети информация о зефире не соответствует действительности. Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта", - сказано в сообщении.

В составе зефира содержится мальтит, это заменитель сахара, добавили в компании. Эта добавка может оказывать слабительное действие, о чем есть указание на упаковке.