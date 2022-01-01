ХАМАС хотел атаковать Израиль еще осенью 2022 года

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на протоколы встреч руководства ХАМАС, что палестинское движение намеревалось совершить атаку на Израиль еще осенью 2022 года с целью не допустить нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Уточняется, что планы были отложены, чтобы заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения "Хезболла". 

Документы, говорится в материале, были найдены в январе в подземном командном центре движения в Хан-Юнисе.

ХАМАС якобы просил у иранских властей и "Хезболлы" во время атаки нанести удары по израильским объектам, те же "просили больше времени на подготовку". 

Тем временем стало известно, что США разместят в Израиле противоракетные системы THAAD для перехвата баллистических ракет в случае еще одной атаки Ирана.