Bild: Минобороны ФРГ прекратило поставки "крупной военной техники" Украине

ФРГ больше не будет передавать "крупную военную технику" Украине, поставки завершены. Об этом в субботу, 13 октября, сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, в Бундесвере считают, что Киев в ближайшее время не сможет провести контрнаступление.

Авторы материала также утверждают, что Зеленский во время последней встречи с Шольцем в Берлине потребовал разрешить бить вглубь РФ ракетами Taurus и одобрить ускоренный приём Украины в НАТО. Однако ни на одно из требований канцлер ФРГ не дал однозначного ответа.