Трамп допустил начало Третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства США. Об этом в воскресенье, 13 октября, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

"Я беспокоюсь насчёт следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]", — сказал Трамп на предвыборном митинге в Калфорнии.

Он также вновь пообещал как можно скорее завершить конфликт на Украине и "прекратить хаос на Ближнем Востоке".