Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 13 октября, поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава государства отметил впечатляющий рост отрасли за последнее десятилетие. Сейчас наша страна входит в число мировых лидеров по поставкам продовольствия. Отечественные сельхозпроизводители надежно обеспечивают внутренний рынок. Что, в свою очередь, является одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны.

"Наш безусловный приоритет – развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры. В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу – в том числе малому – расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - заявил глава государства.

Президент выразил особые слова признательности аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей.