Подробности крушения Ан-3 в Якутии

В Якутии возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ан-3.

Инцидент произошел 1,5 километрах от аэродрома Олекминска. Вертолет выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. В какой-то момент у него пропала тяга в двигателе, вертолет потерял управление и совершил жесткую посадку.

На борту находились пять человек – три члена экипажа и два пассажира. Один из пассажиров скончался. Источник "Известий" пишет, что находившиеся в салоне люди были геофизиками, они занимались аэрофотосьемкой.

На месте работают спасатели, следователи и криминалисты. Расследование дела продолжается.