"Репетиция зимы": российские регионы завалило осенним снегопадом

В регионах Урала и Сибири ликвидируют последствия снегопадов. В городах - дорожный коллапс. Только в Барнауле накануне зафиксировали десятки происшествий. Были перекрыты трассы, не ходили троллейбусы и трамваи. В пригородах - отключения света. Увязли в снегу и местные футболисты.

Октябрьский снегопад с сибирским размахом. Уже 15 сантиметров и, похоже, будет еще больше! В Алтайском крае до сих пор сильно метет. Барнаул подтверждает: там уже достали санки, нарисовали снежных ангелов, где-то даже успели слепить снеговиков. В футбол сегодня главная команда города играла в сугробах.

"Вот у нас снег метет, все в снегу! Даже сугробы намело, а я убраться не успела. Подоконник в снегу, зима наступила! Ёкараный бабай!", - жалуются местные жители.

Примерно так же удивились внезапной зиме хоккеисты нижегородского "Торпедо". Когда вылетали в Челябинск, на Урале было +20. А прилетели в минус 2. В городе разгребают снег всем, чем придется. Ситуацию осложняет северный ветер с порывами до 18 метров в секунду. А так сейчас выглядит трасса "Кемеров-Новокузнецк". Кадры - для наглядности - выложила Госавтоинспекция. Водителям выезжать не советуют, но, если уж непогода застала в дороге, просят включить противотуманные фары с ближним светом. И забыть о резких маневрах. Дорожная ситуация очень тяжелая - по всему региону массовые ДТП.

Проблем прибавили и ледяные дожди. В Барнауле из-за обледенения проводов трамваи, троллейбусы просто встали. В пригородах - аварии на электросетях. Без света оказались жители 10 поселков.

Мерзнут, а еще сильно негодуют жители Свердловской области. Накануне чиновники Кирова обещали: зима на этот раз точно не застанет врасплох. Противогололедных средств закупили достаточно. Но нет. На улицах - сплошной каток. Правда, скользить по первому льду долго не удастся, уверены синоптики. Уже на следующей неделе в Сибирь и на Урал придет потепление. В понедельник термометры покажут уверенные плюс 6.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".