Третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства США.

Об этом заявил кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Калифорнии.

"Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть", - заявил он.

Трамп пообещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине и хаос на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что Киевскому режиму следовало бы пойти на уступки России еще до начала ее специальной военной операции, тогда разрушения страны можно было бы избежать. Вину за случившееся Трамп возложил на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, которые "снабдили Зеленского деньгами и боеприпасами".