Российские войска уверенно продвигаются на всех ключевых направлениях спецоперации и продолжают выдавливать формирования украинских радикалов из приграничных районов Курской области.

Штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений киевских боевиков. "Грачи" нанесли точные удары по личному составу и бронетехнике ВСУ и, выполнив противоракетный маневр, вернулись на аэродром вылета.

Круглосуточно выслеживают врага и наши "птички". Расчеты FPV-дронов группировки "Север" поразили места дислокации националистов. Беспилотники развивают скорость до 100 километров в час, уйти от них практически невозможно.

В Минобороны также показали очередной трофей наших десантников. Турецкий бронеавтомобиль "Kirpi" - практически с полным боекомплектом - противник бросил на передовой. И подобной техники - много. Радикалы бегут с поля боя, оставляя не только натовские подарки, но и тела сослуживцев.

"У них в машине был двухсотый, плюс там недалеко тоже много их, двухсотых, валяется. Техники много тоже подбитой, сгоревшей: танки, джипы, много техники", - рассказал стрелоразведчик с позывным "Петрович".