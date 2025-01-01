Собянин: В 2025 году Москва закупит новые электробусы, вагоны для метро и МЦД

О планах по обновлению московского транспорта в следующем году рассказал в воскресенье в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Из бюджета столицы на эти цели направят свыше 88 миллиардов рублей. Так, заменят подвижные составы на Замоскворецкой ветке метро. Закупят вагоны для строящихся линий подземки и поездов Московских центральных диаметров. Также увеличат долю электробусов в парке наземного транспорта. Уже сейчас столица занимает первое место в Европе по их количеству. По улицам мегаполиса курсирует свыше двух тысяч автобусов на электрической тяге.