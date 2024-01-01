Московский марафон-2024 установил рекорд по числу участников

В эти выходные в столице проходит главный забег страны - Московский марафон. Впервые на протяжении двух дней. Поскольку испытать свои силы решились около 40 тысяч человек - это рекорд по числу заявок. Маршрут традиционно проложен по самым живописным улицам.

Желающих преодолеть сегодня 42 и 2 десятых километра по столице так много, что очередь на старт растянулась на сотни метров. Участники все бегут и бегут, а вереница из людей не заканчивается. Здесь сегодня любители бега со всей страны и зарубежные атлеты.

Московский марафон - кульминация бегового сезона. Участвовать в нем для многих традиция. А кто-то начал заниматься специально, чтобы прийти сегодня сюда. Вот что успели рассказать нам участники перед стартом.

"Было интересно попробовать свои силы. И цель была такая тренировочная на год. Жду хорошего настроения, легких ног и добежать до финиша, закрыть спортивный сезон, готовиться к следующим испытаниям", - рассказал бегун Святослав Мартыненко.

"Это праздник, елки-палки! Праздник и для бегунов, и для болельщиков. Праздник для города, для всей страны. Тем более этот праздник уже принял масштаб международного мероприятия. Это здорово, его невозможно пропустить!", - добавил Игорь Терешин.

Трасса московского марафона - тяжелое испытание даже для опытных спортсменов, ведь она проходит по всему центру столицы с ее холмами, тоннелями и мостами. Зато виды по пути - красоты невероятной: это и Кремль, и Храм Христа спасителя, сталинские высотки, живописные столичные набережные.

"Хотелось бы конечно увидеть рекорд России, но все-таки в Москве сложно его установить. У нас есть некая холмистость. Есть еще несколько дополнительных поворотов. Все-таки структура трассы не позволит сегодня установить рекорд России, но мы надеемся установить рекорд трассы", - рассказал сооснователь бегового сообщества и "Лиги марафонов БРИКС" Анатолий Зубко.

Посмотреть, как проходит марафон, можно и онлайн. Но на столичных улицах - и это тоже традиция - всегда десятки тысяч зрителей. Для них по маршруту забега организовали более 60 точек болельщиков.

Лидеры соревнований - участники с отличной физподготовкой. Главная интрига сегодня: смогут ли наши спортсмены выдержать конкуренцию с иностранными атлетами, элитой мировых первенств. Бегуны Эфиопии и Кении сегодня также заявились на дистанцию.

Когда в марафоне уже определились первые призеры, у большей части участников впереди еще половина маршрута. Максимальное время на прохождение дистанции для всех - 6 часов. Однако даже самых последних из добежавших, и даже тех, кто пришел на финиш пешком, здесь встретят как победителей. Ведь они навсегда впишут свое имя в историю этого самого главного в столице бегового праздника.

Татьяна Сидорова, Павел Суменков, Станислав Ильин, Станислав Чубин, Александр Медведев "ТВ Центр".