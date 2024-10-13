"Немножко спал": хозяин взорвавшейся в Уфе квартиры отреагировал на ЧП

В Уфе взорвался бытовой газ в квартире многоэтажного дома.

Инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного дома по улице Ладыгина. После взрыва начался пожар, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Квартира почти полностью выгорела.

Жителей дома эвакуировали. Их разместили в пункте временного размещения, передает РИА Новости.

Пострадали два человека - мужчина 66 лет получил ожоги, а 31-летнюю женщину ранило осколками. Они проходят амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Один из пострадавших – хозяин квартиры, где произошел взрыв. В момент инцидента он "немножечко спал", передает РЕН ТВ. Мужчина отрицает, что был пьян в тот момент, хотя его соседи утверждают, что в его квартире часто происходили пьянки.

Прокуратура начала проверку. На месте работают экстренные службы. Причина происшествия устанавливается.